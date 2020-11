Covid Cosenza, i dati ospedalieri: oggi si registrano 7 nuovi ricoveri

Sono 39 i nuovi casi di coronavirus in provincia di Cosenza. Dati che si riferiscono alle ore 13 di oggi, venerdì 6 novembre 2020, quando il Dipartimento di Prevenzione Igiene e Salute Pubblica dell’Asp di Cosenza ha trasmesso la tabella dei contagi alla Regione Calabria per il bollettino regionale.

Rispetto alla giornata di ieri, quindi, abbiamo 7 nuovi ricoveri, più uno di un paziente già positivo che si trovava in isolamento domiciliare, 4 dimissioni a domicilio di pazienti ancora positivi, il ricovero di una gestante positiva in ostetricia. Si registra anche un decesso in ospedale, avvenuto lo scorso primo novembre, di cui si è avuta notizia oggi e 12 guariti, di cui uno dimesso dall’ospedale.

I numeri del coronavirus in provincia di Cosenza

I dati odierni certificano un complessivo incremento di due ricoveri in più rispetto alla giornata di ieri, tenendo conto delle dimissioni che si sono registrate nella giornata di oggi. Sono 82 infatti i pazienti ricoverati presso l’Azienda ospedaliera di Cosenza, tra la città dei bruzi, Rogliano e Rossano, di cui 67 nei reparti di “Malattie Infettive” e 15 in Rianimazione (di cui 4 quattro in terapia intensiva). Dati quest’ultimi che potrebbero essere variati nel corso della giornata.

In isolamento domiciliare, inoltre, si trovano 1.392 persone di cui 226 presentano sintomi mentre 1.166 sono asintomatiche. La quota dei guariti aumenta a 630, mentre il totale dei deceduti è 50. Gli attualmente positivi in provincia di Cosenza sono 1.474, mentre il totale dei casi da Covid-19, da marzo ad oggi, è di 2.209.