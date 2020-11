SRC, due allievi dei Lab nel cast della primafiction italiana targata Amazon Prime Original

La Scuola di Recitazione della Calabria, ideata e diretta da Walter Cordopatri, continua a sfornare talenti. Dopo Alessia Foti, allieva della MasterClass, scritturata per una parte nel film “Gli anni belli” di Lorenzo D’Amico Carvalho, al fianco di Ninni Bruschetta e Maria Grazia Cucinotta, è la volta di due allievi dei Lab, Fortunato Staglianò e Francesco Teramo, che faranno parte del cast di “Bang Bang Baby”, la prima fiction italiana targata Amazon Prime Original.

Fortunato, 12 anni, di Vibo Valentia, e Francesco, 8 anni, di Cittanova, che frequentano rispettivamente il terzo anno della classe Junior e il secondo della Child, cominceranno le riprese in questi giorni. “Bang Bang Baby”, creatada Andrea Di Stefano e prodotta da The Apartment e Wildside, parte di Fremantle,per gli Amazon Studios, è un crime ispirato ad una storia vera che, ambientato nel mondo della mafia calabrese sullo sfondo della Milano degli anni Ottanta, racconta la storia di Alice – interpretata da Arianna Becheroni – un’adolescente timida e insicura che diventa il membro più giovane di un’organizzazione mafiosa, solo per conquistare l’amore di suo padre, che ha scoperto essere un boss della ‘ndrangheta.

In “Bang Bang Baby”i due allievi della Scuola di Recitazione della Calabria, interpreteranno due fratellini, cugini della protagonista. Un nuovo importante traguardo che si va ad aggiungere al novero dei successi conquistati negli anni dalla SRC, che vanta la coordinazione didattica di Giorgio Colangeli, il patrocinio del comune di Cittanova e la collaborazione ufficiale con il Giffoni Film Festival. Con i suoi percorsi didattici, uno laboratoriale (quello da cui provengono Fortunato Staglianò e Francesco Teramo) ed uno accademico, un’offerta formativa unica in Italia, la Scuola di Recitazione della Calabria riesceogni anno a preparare giovani di ogni fascia di età, che vengono selezionati, come in questi ultimi casi, attraverso audizioni ufficiali per pellicole cinematografiche, serie TV e fiction di prestigio.