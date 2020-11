Roberto Occhiuto: «Cotticelli riconfermato da Conte e Speranza, la Calabria non merita questo»

Continua infinita la polemica delle parti politiche sulla situazione sanitaria calabrese. Roberto Occhiuto, deputato di Forza Italia, ha risposto al post su Facebook col quale Giuseppe Conte chiedeva la rimozione immediata di Saverio Cotticelli dalla posizione di Commissario per la sanità calabrese. Occhiuto, che già ieri aveva interrogato il ministro Speranza sulla zona rossa in Calabria durante il question time alla Camera, ha replicato con un commento al presidente del Consiglio sul popolare social network: «Signor Presidente – si legge – si è dimenticato di scrivere un particolare importante. Il Commissario Cotticelli l’ha nominato lei e i suoi ministri del M5S. Ha talmente controllo delle sue nomine che ha scoperto dell’incapacità del Commissario dalla TV. La Calabria non merita questo!».

COTTICELLI DIMISSIONARIO

Contestualmente alla protesta del deputato di Forza Italia è stata diffusa la notizia delle dimissioni di Cotticelli, presentate a Roberto Speranza e Roberto Gualtieri, rispettivamente Ministro della Salute e dell’Economia. Le fonti del Ministero della Salute che hanno dato la notizia, riportata dall’AGI, precisano inoltre che «il piano per il potenziamento della rete ospedaliera di emergenza è stato adottato dalla struttura commissariale della regione Calabria il 18 giugno scorso, integrato il 3 luglio, approvato dal Ministero della Salute il 16 luglio e successivamente inviato al Commissario Straordinario per l’Emergenza Covid-19, Domenico Arcuri». I tempi? Secondo la nota agenzia di stampa, sono gli stessi per tutte le regioni. Nelle prossime ore, la nomina di un nuovo commissario.