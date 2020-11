Da “zona gialla” a “zona arancione”: a rischio quattro regioni

Nell prossime ore il ministro della Salute, Roberto Speranza dovrebbe firmare una nuova ordinanza restrittiva per quattro regioni che attualmente si trovano in “zona gialla“. Dagli ultimi dati inviati al ministero della Salute, infatti, la situazione epidemiologica in Liguria, Umbria, Abruzzo e Campania è in netto peggioramento.

Speranza, dunque, non vorrebbe perdere altro tempo, emanando un nuovo provvedimento ministeriale che consentirà alle quattro regioni di passare nella “zona arancione“, dove le misure restrittive sono più rigide rispetto alla “zona gialla”.