Il professore Franco Romeo, nuovo consulente sanitario della Giunta regionale della Calabria, questa sera è stato intervistato dal Tg4, subito dopo la nomina arrivata dalla Cittadella. (LEGGI QUI LA NOTA DELLA REGIONE CALABRIA)

«Sono convinto che la Calabria possa uscire da questa situazione. Non temo alcun conflitto con il commissario Zuccatelli, perché penso di essere molto utile in tema di politica sanitaria, le questioni ragionieristiche non mi riguardano» ha concluso il professore Franco Romeo.

Il video dell’intervista del professore Franco Romeo al Tg4

https://mediasetplay.mediaset.it/video/tg4/in-diretta-da-roma-franco-romeo-direttore-cardiologia-tor-vergata_F310146401628C05