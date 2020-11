Covid, 19 pazienti in Rianimazione tra Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria

Sono 19 i cosentini ricoverati presso i reparti di Rianimazione della Calabria. Dall’ultimo aggiornamento dell’Asp di Cosenza risultano infatti 17 pazienti nel reparto di Cosenza, di cui 3 in Terapia Intensiva, mentre un paziente si trova ricoverato al “Mater Domini” di Catanzaro e uno al Gom di Reggio Calabria. Una situazione quindi in continua evoluzione sia dal punto di vista della curva epidemica sia per quanto riguarda il fronte ospedaliero.

Nella giornata di oggi in provincia di Cosenza si sono registrati 110 nuovi contagi, 89 in meno rispetto a ieri, ma un numero ugualmente alto rispetto agli ultimi giorni e soprattutto alla prima ondata dei casi. Il Dipartimento di Prevenzione Igiene e Salute Pubblica dell’Asp di Cosenza inoltre ha comunicato che «un paziente è stato trasferito dal reparto Covid del Presidio ospedaliero di Corigliano Rossano al reparto di Rianimazione dell’Azienda ospedaliera di Reggio Calabria. Si registra il decesso di paziente ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’Azienda ospedaliera di Cosenza. Nessun guarito».

I casi a domicilio in provincia di Cosenza

Prima di parlare delle persone poste in isolamento domiciliare, segnaliamo che altre 84 persone sono ricoverate presso i reparti di “Malattie Infettive” e “Pneumologia” dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, che comprende anche il “Santa Barbara” di Rogliano e il presidio ospedaliero di Rossano, dove l’Asp di Cosenza ha allestito un reparto di “Pneumologia”.

Tuttavia, a domicilio ci sono 1.823 persone, di cui 287 con sintomi e 1536 senza sintomi. Il numero dei trasferiti è 56, mentre rimane identico a ieri il numero dei guariti (633). I decessi invece salgono a 58, mentre il totale dei casi Covid-19 in provincia di Cosenza, da marzo ad oggi, è di 2.673.