Capparelli: «La nomina di Zuccatelli non può soddisfare i calabresi»

«Chiedo al Ministro della Sanità, Roberto Speranza, e all’interno Governo Conte, di rivedere la nomina di Giuseppe Zuccatelli a commissario straordinario della Sanità calabrese perché, a mio modesto parere, Giuseppe Zuccatelli è quantomeno inadeguato al delicatissimo compito a cui è stato chiamato. La Calabria merita di più. E’ necessario dare una risposta forte e urgente alla situazione sanitaria calabrese. La nomina di Giuseppe Zuccatelli non può soddisfare i cittadini calabresi perché rappresenta una scelta di assoluta continuità con il passato. Il neo nominato commissario per la Sanità calabrese è inadeguato, a mio parere, non solo per le dichiarazioni emerse dal video che sta facendo il giro del web in cui nega l’utilità delle mascherine nella lotta contro il COVID 19, dichiarazioni risalenti alla fine di maggio scorso e dunque dopo la prima ondata pandemica e non prima come vorrebbe farci intendere,ma soprattutto per l’inerzia e l’inconcludenza che ha dimostrato nel periodo in cui ha guidato ad interim l’Asp di Cosenza.

Giuseppe Zuccatelli, quindi, fa parte a pieno titolo di quella classe dirigente che certamente non ha portato i risultati sperati alla nostra terra. Per il bene della Calabria, inoltre, chiedo che subito dopo il passaggio di questa nuova e terribile fase di ritorno del virus venga concessa alla politica regionale la possibilità di governare la sanità calabrese così come avviene in tutte le altre regioni in linea con i dettami fondamentali della nostra carte costituzionale. Non possiamo, per il futuro, accettare ulteriori nomine calate dall’alto che invece di risanare le casse della sanità calabrese hanno distrutto l’intero sistema sanitario peggiorando il debito esistente. Sarebbe quantomeno auspicabile un mea culpa da parte di chiunque vi abbia responsabilità».

Acquaformosa, lì 09 novembre 2020