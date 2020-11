Mendicino, il sindaco Palermo “esulta” per la nomina di Eugenio Gaudio

Il sindaco di Mendicino Antonio Palermo appena appresa la notizia della nomina del proprio concittadino onorario Prof. Eugenio Gaudio quale nuovo commissario della sanità in Calabria ha espresso viva soddisfazione e autentico compiacimento per una scelta così autorevole.

«Era il 27 dicembre del 2014 quando su mia proposta il Consiglio Comunale della Città di Mendicino conferiva la cittadinanza onoraria al neoeletto rettore dell’Università “La Sapienza” di Roma. Oggi a distanza di 6 anni da quel giorno questo nostro concittadino così illustre viene scelto dal governo per guidare la sanità calabrese in un momento assai delicato per la vita della nostra regione. La nostra comunità è orgogliosa di questa nomina. Al Prof. Eugenio Gaudio giungano i nostri migliori auguri di buon lavoro a servizio della nostra Calabria».