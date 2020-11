Il nome per fare il Commissario in Calabria è quello del professor Pellegrino Mancini. E’ l’indicazione di Matteo Salvini, che un video chiede al governo «di smetterla di scherzare con la salute e la vita degli italiani in particolare dei calabresi. Siamo ormai alla farsa – aggiunge – nel giro di pochi giorni hanno cambiato tre commissari».

Salvini chiede di individuare la figura tra i calabresi: «C’è il professor Pellegrino Mancini, responsabile regionale per i trapianti della Calabria con un master in economia sanitaria, non andiamo a cercare dall’altra parte del mondo quello che abbiamo in casa, diamo ai calabresi la dignità di gestire il loro presente, la loro salute. Non scegliamo a caso altrimenti si faccia da parte Speranza, e con lui Conte perché non si può andare avanti così» conclude il leader della Lega.