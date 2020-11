Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Centro di Women’s Studies e l’Ufficio Pari opportunità dell’Università della Calabria (in collaborazione con in collaborazione con la rete UNIRE – Università in Rete contro la violenza di genere, DiRE – Donne in Rete contro la violenza di genere; il Dipartimento di Scienze politiche e sociali, Eos Arcigay Cosenza) organizzano una serie di attività di formazione e sensibilizzazione.

Oltre ai seminari, nella settimana 23-29 novembre, componenti del personale docente e di ricerca dell’Università dedicheranno parte della loro lezione al tema della violenza di genere. L’elenco sarà presto disponibile su http://women.unical.it

Di seguito il programma dei seminari:

20 novembre 2020, ore 11-13

Presentazione libro: “La cura provvisoria dei tratti fragili”, di Tiziana Bianca Calabrò e Eleonora Scrivo

Canale Microsoft Teams: https://tinyurl.com/y6ey6jtd

30 novembre, ore 16.30-18.30

Video Reportage: “Non solo un volto”

Canale Microsoft Teams: https://tinyurl.com/y3fs45wy

2 dicembre, ore 17-18.30

Webinar: “La violenza di genere in tempi di pandemia”

Canale Microsoft Teams: https://shorturl.at/eBIOW

7 dicembre, ore 11-13

Presentazione libro: “Le conseguenze. Il femminicidio e lo sguardo di chi resta”, di Stefania Prandi

Canale Microsoft Teams:https://tinyurl.com/y432duhj

9 dicembre, ore 16– 18

Presentazione libro: “La violenza di genere dal Codice Rocco al Codice Rosso”, a cura di Anna Lorenzetti e Barbara Pezzini

Canale Microsoft Teams:https://tinyurl.com/y3w7vonx

Per contatti: centrows.unical@gmail.com