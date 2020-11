La Provincia di Cosenza a supporto della scuola

È stato premiato il lavoro dei dirigenti scolastici, dei docenti, degli operatori scolastici e l’impegno, la motivazione degli studenti. La fotografia scattata dall’edizione 2020 del portale Eduscopio della Fondazione Agnelli promuove anche quest’anno gli istituti della provincia di Cosenza. Scuole di eccellenza che si sono distinte per la qualità dell’offerta formativa, l’innovazione, la capacità di licei e istituti tecnici di preparare e orientare gli studenti a un successivo passaggio agli studi universitari o al mondo del lavoro.

Arriva una conferma per il “Tommaso Campanella” di Belvedere Marittimo che, per il secondo anno consecutivo, è in testa alla classifica dei licei classici calabresi. Al secondo posto il “Bachelet” di Spezzano Albanese. Primo posto anche per l’istituto tecnico-economico “Mortati” di Amantea, seguito dal “Pezzullo-Serra-Quasimodo” di Cosenza e dall’istituto ITCG-IPSEOA di Diamante. Per il liceo scientifico “Mattei” di Castrovillari un buon punteggio lo piazza al secondo posto, stessa cosa per l’istituto tecnico-tecnologico “Fermi” di Castrovillari.

Non è sicuramente un momento facile per il mondo della scuola. I ragazzi e le famiglie che sono alle prese con la scelta degli studi superiori quest’anno avranno sicuramente più difficoltà nel prendere la giusta decisione. Il portale della Fondazione Agnelli è uno degli strumenti per aiutare i ragazzi nella scelta della scuola. A causa dell’emergenza sanitaria in atto quest’anno ci sarà la possibilità di fare un tour virtuale tra istituti, mancherà il confronto con gli altri studenti ma ogni istituto si sta organizzando al meglio per gli open day. Come Provincia continueremo a supportare il mondo della scuola, non mancherà il nostro impegno a garantire la qualità e il prestigio di tutti gli istituti superiori della provincia di Cosenza.

Franco Iacucci

Presidente Provincia di Cosenza