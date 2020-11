Serie A, il punto sull’ottava giornata di campionato

Alle 15 di oggi Crotone-Lazio inaugura l’ottava giornata del campionato di serie A. I rossoblù ultimi in classifica vanno a caccia di punti salvezza, ma di fronte avranno una delle squadre più forti della massima serie. Alle 18 si gioca Spezia-Atalanta, con i liguri reduci dal colpaccio di Benevento e vogliosi di fare bene anche sul terreno amico. La squadra di Gasperini, tuttavia, vorrà tornare a casa con l’intera posta in palio. Alle 20,45 c’è Juventus-Cagliari, con i bianconeri favoriti per una vittoria che sul proprio campo manca dalla prima giornata (Juve-Sampdoria 3-0).

Domenica all’ora di pranzo debutta la Fiorentina di Cesare Prandelli. Ospite al Franchi è il Benevento di Pippo Inzaghi a caccia di punti salvezza. Alle 15 si disputano quattro partite. L’Inter che in casa non vince addirittura da fine settembre, riceve il Torino terz’ultimo in classifica. Per gli uomini di Conte l’occasione di tornare alla vittoria è ghiotta. La Roma di Fonseca, reduce da un periodo molto positivo, cerca tre punti d’oro in casa contro il Parma che la manderebbero per qualche ora in testa alla classifica. Il Bologna a Marassi contro la Sampdoria, vuole interrompere la serie negativa che dura dalla passata stagione, mentre Verona-Sassuolo – due squadre che godono di ottima salute – promette gol e spettacolo. Alle 18 c’è lo scontro salvezza tra Udinese e Genoa entrambe appaiate in zona retrocessione.

Il posticipo della giornata (ore 20,45) è Napoli-Milan. I rossoneri, privi del tecnico Stefano Pioli positivo al Covid, andranno a caccia di una vittoria su un campo difficilissimo. Gli uomini di Gattuso, a loro volta, faranno di tutto per infliggere la prima sconfitta in campionato alla capolista del torneo e agganciare così la testa della classifica.