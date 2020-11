Parma-Cosenza: probabili formazioni e dove vederla in tv e sul web

Quarto turno di Coppa Italia per i rossoblù di Roberto Occhiuzzi che andranno a caccia di una vittoria clamorosa. Scriverebbero la storia accedendo agli ottavi con Lazio e guadagnerebbero 280mila euro, oro colato per le casse di Eugenio Guarascio. Per Parma-Cosenza Roberto Occhiuzzi darà probabilmente spazio ad una serie di seconde linee, senza però ricorrere ad un turnover esasperato. Il Principe giocherà come suo solito a viso aperto, anche perché i Lupi non hanno niente da perdere. Il modulo come al solito sarà il 3-4-1-2, mentre Fabio Liverani potrebbe accantonare il 3-5-2. I ducali, infatti, dovrebbero schierarsi col 4-3-1-2.

Parma-Cosenza: i dubbi di formazione

Gli unici indisponibili saranno Saracco e Ingrosso. Gli altri calciatori saranno regolarmente a disposizione del trainer rossoblù. Tra i pali Falcone non è in discussione, il suo vice sarà Matosevic. Davanti a lui certo di un posto è il Legittimo a sinistra. Le altre due maglie (per ragioni di turnover) se le giocano Schiavi, Idda e Tiritiello. Sembrano favoriti i primi due. Sulle fasce potrebbe rivedersi dal 1′ Angelo Corsi, ma occhio a Bouah. Per il resto c’è da capire se rifiaterà uno tra Bittante e Vera e chi. A centrocampo riecco Petrucci, adesso dall’inizio probabilmente con Kone. Se l’ex Ascoli dovesse partire dalla panchina, toccherebbe a Bruccini. Intanto è tornato Ba e spera di giocare uno spezzone. Il centrocampista francese, assente da un po’ di tempo, ha recuperato dal problema muscolare e aspetta di potersi giocare le proprie chance. In attacco Occhiuzzi potrebbe fare rifiatare Baez e Carretta, ma non Bahlouli. Il francese gioverebbe così alle spalle del tandem Petre-Sacko. Panchina per Borrelli che se ne cessarli darà una mano a match in corso. Dal canto suo Fabio Liverani darà spazio alle seconde linee. A protezione di Sepe, giocheranno Busi sull’out di destra, Iacoponi e Balogh al centro e Ricci a sinistra. A centrocampo gli unici che potrebbero essere certi di una maglia da titolare sono Nicolussi Caviglia come mezz’ala e Brunetta come trequartista. Restano due maglie da assegnare, con Cyprien che ha bisogno di trovare il ritmo e Kurtic che ha riposato nella sfida con laRoma. I due sono insidiati da Brugman e Scozzarella, usciti dalle rotazioni nelle ultime apparizioni. In attacco spazio a Karamoh, che scalpita per una maglia da titolare, e a Cornelius.

Dove vedere Parma-Cosenza in tv e sul web in streaming

La partita Parma-Cosenza sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro dalla Rai su Rai Sport (canale 57HD e 58 del digitale terrestre) alle ore 14.30. Sul web, invece, si potrà seguire la diretta testuale su Cosenzachannel.it che come al solito offrirà un ampio post-partita con pagelle e interviste. Il tutto oltre al commento immediato della gara di Coppa Italia.

Le probabili formazioni

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Busi, Iacoponi, Balogh, Ricci; Nicolussi Caviglia, Scozzarella, Cyprien; Brunetta, Karamoh, Cornelius. A disp.: Colombi, Osorio, B.Alves, Gagliolo, Grassi, Kucka, Sohm, Brugman, Inglese, Gervinho, Camara, Dezi. All.: Liverani

COSENZA (3-4-1-2): Falcone Idda, Schiavi, Legittimo; Corsi, Kone, Bruccini, Vera; Bahlouli; Petre, Sacko. A disp: Matosevic, Corsi, Tiritiello, Bouah, Ba, Siaudone, Baez, Petrucci, Carretta, Sueva, Borrelli. All.: Occhiuzzi

ARBITRO: Camplone di Pescara