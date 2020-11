Anche l’Unical al Salone dello Studente “Campus Orienta” di Puglia e Basilicata

Proseguendo nel suo tour, che toccherà fino a febbraio tutte le regioni italiane, il Salone dello Studente “Campus Orienta” fa tappa in Puglia e Basilicata, dove, dopo 28 anni di realizzazione in presenza sceglie uno spazio virtuale: da lunedì 30 novembre fino al 6 dicembre, gli studenti troveranno sul portale 45 webinar e più di 50 stand virtuali di università, accademie e istituti tecnici superiori, per conoscere tutta l’offerta didattica post-diploma della Puglia e del resto d’Italia.

Con presentazioni dei corsi di laurea, workshop sul lavoro e incontri di counseling collettivi e individuali.

Anche l’Università della Calabria sarà presente al Salone. Lunedì dalle 15 alle 15,45 la prorettrice Maria De Paola e la Delegata all’Orientamento in Ingresso Angela Costabile presenteranno l’ateneo e la sua offerta formativa. Da lunedì a giovedì, inoltre, Centri e Dipartimenti saranno live in uno spazio apposito.

Iscrivendosi alla mail salonedellostudente@class.it si riceve anche un kit di pre-orientamento che comprende strumenti e manuali psico-pedagogici per mettere a punto le analisi delle proprie caratteristiche e i conseguenti criteri di scelta.