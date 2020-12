Nuovi contagi in Calabria, sono 169 nelle ultime 24 ore

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 377.344 (+2.154 rispetto a ieri) soggetti per un totale di tamponi eseguiti 390.443 (+2.560 rispetto a ieri allo stesso soggetto possono essere effettuati più test).Le persone risultate positive al Coronavirus sono 19.175 (+169 rispetto a ieri), quelle negative 358.169.

RAPPORTO CONTAGI/TAMPONI IN CALABRIA: OGGI E’ PARI AL 6,60%

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza : CASI ATTIVI 4.722 (90 in reparto AO Cosenza; 11 in reparto al presidio di Rossano e 20 al presidio ospedaliero di Cetraro; 9 all’ospedale da campo 13 in terapia intensiva, 4.579 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1.381 (1.224 guariti, 157 deceduti).

Catanzaro : CASI ATTIVI 1495 (31 in reparto all'AO di Catanzaro; 16 P. O. Lamezia Terme; 15 in reparto all'AOU Mater Domini; 1 in terapia intensiva; 1.432 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1.177 (1099 guariti, 78 deceduti).

Crotone : CASI ATTIVI 828 (35 in reparto; 793 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1078 (1057 guariti, 21 deceduti).

Vibo Valentia : CASI ATTIVI 454 (17 ricoverati, 437 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 636 (612 guariti, 24 deceduti).

Reggio Calabria : CASI ATTIVI 2.077 (115 in reparto; 11 P.O di Gioia Tauro; 10 in terapia intensiva; 1941 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 4923 (4830 guariti, 93 deceduti).

Altra Regione o stato Estero: CASI ATTIVI 200 (200 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 204 (204 guariti).

I casi confermati oggi sono così suddivisi:

Cosenza 59

59 Catanzaro 22

22 Crotone 0

0 Vibo Valentia 13

13 Reggio Calabria 75

75 Altra regione o Stato estero 0

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 402. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile .Ottanta dei positivi del Setting fuori Regione/ Stato estero sono inseriti nel totale dei casi dell’ASP di Cosenza in quanto ne monitora l’andamento.