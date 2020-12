«Apprendiamo dal Tg3 Calabria che si è tenuta oggi la cerimonia di consegna dell’immobile ex Hotel La Perla al Comune di Cetraro. Apprezziamo le parole forti del referente regionale di Libera, Don Ennio Stamile, e gli rivolgiamo tutto il nostro apprezzamento per l’impegno quotidiano profuso sul campo dei diritti e della legalità» così in una nota il Coordinamento politico Patto per il futuro.

«Riteniamo questo avvenimento di portata storica per la nostra città – prosegue il comunicato – ma, al contempo, dobbiamo manifestare tutta l’amarezza per non aver ricevuto alcun invito da parte dell’amministrazione comunale al fine di poter presenziare per rendere più istituzionale l’evento e dare allo stesso maggiore amplificazione. L’occasione, però, apre un dibattito sul mercato ittico la cui vicenda deve essere posta al centro del dibattito con pari dignità rispetto ad altri temi. Chiediamo che il sindaco e la giunta focalizzino la propria attenzione su questa tematica che, dopo l’evento di oggi, assume ancor più valore simbolico per una prospettiva di sviluppo che può rendere Cetraro punto di riferimento per una gestione del mercato del pesce innovativa e, soprattutto, trasparente a vantaggio dei pescatori e del territorio. Il Gruppo Patto per il Futuro é pronto su questi temi a dare il proprio contributo in un clima di unità. Rimane, però, l’occasione mancata di oggi che avrebbe potuto dare maggiore visibilità ad una città le cui Istituzioni – dopo il barbaro assassinio del compianto Giannino Losardo – sono impegnate da tanti anni nella difesa dell’agibilità democratica».