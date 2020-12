Addio 2020, un anno dalla A alla Z

Il 2020 sta per andare via, “finalmente”aggiungerebbe praticamente il mondo intero. L’anno che sta per concludersi infatti resterà nei libri di storia per una pandemia che ha sconvolto l’umanità intera. Tanti morti, tante persone che hanno sofferto, soffrono e soffriranno per la perdita dei propri cari. Economia in affanno. Con la speranza però di un futuro migliore proviamo a racchiudere questi dodici mesi con le parole più significative, dalla A alla Z, per quanto accaduto in Calabria, in Italia e nel Mondo.

A come AMAZON. Alzi la mano di chi voi quest’anno non è mai ricorso allo shopping on-line. Ma quando è possibile, favoriamo sempre il commercio di prossimità!

B come BIDEN. Sarà lui a prendere il timone degli Stati Uniti dopo Trump dopo le elezioni più incandescenti degli ultimi anni.

C come COVID. Maledetta pandemia, ha scombussolato la nostra vita. Ma si può e si deve sconfiggere.

D come DPCM. Sono diventati un “must” di Conte, con le norme volte a regolare la nostra esistenza in questo periodo difficile. Quanta attesa davanti alla tv per le conferenze del Premier…

E come ECONOMIA. Il futuro preoccupa, nonostante i soldi in arrivo dall’Europa. Tante attività hanno dovuto alzare bandiera bianca in quest’anno nefasto.

F come FANTASIA. Mai come quest’anno è stata stimolata. Quante volte abbiamo immaginato di trovarci altrove, quante volte abbiamo fantasticato di vivere quella vita normale alla quale eravamo abituati… Immaginare, pensare, idealizzare. In attesa di tempi migliori.

G come GIOCARE. Quello che purtroppo non hanno potuto fare tanti bambini, costretti a rimanere in casa senza frequentare i loro coetanei. Il ritorno alla nornalità sarà fondamentale anche per loro.

H come HAMILTON. In Formula Uno ha conquistato il suo settimo mondiale, eguagliando Schumacher. Un pilota destinato ad essere leggenda.

I come ITALIA. Martoriata dal Covid, alle prese con la pandemia ma anche con una situazione economica non certo florida. Con il nuovo anno può arrivare la svolta?

L come LOCKDOWN. Parola entrata ormai nel nostro vocabolario, speriamo nel 2021 possa scomparire per sempre.

M come MARADONA. Se ne è andato a 60 anni uno dei più grandi campioni del calcio, se non il più frande. Non ha pianto solo Napoli ma il mondo intero.

N come NEGAZIONISTI. C’è chi non crede alla pandemia, nonostante i numeri, nonostante i morti, nonostante i racconti di chi è stato colpito da questa terribile malattia.

O come OPERATORI SANITARI. Hanno dato e stanno dando tutto per stare al fianco dei malati, tante foto che abbiamo visto rimarranno nella storia del paese.

P come POSITIVO. Ognuno ha puntato ad esserlo nella sua vita, ma non nel 2020, quando questo termine è diventato sinonimo di malato.

Q come QUARANTENA. Due settimane, poi poco meno, da trascorrere chiusi in casa e lontani da tutti. Altra parola che tutti vogliamo cancellare al più presto.

R come RISTORI. Vale a dire i cosiddetti “risarcimenti” che sono stati concessi ad aziende e settori messi in difficoltà dal Covid. Fondamentali per ripartire.

S come SANTELLI. Ci ha lasciato prematuramente in questo 2020 il presidente della nostra Regione. Donna forte e intelligente, ha lavorato fino all’ultimo giorno per il bene della Calabria.

T come TAMPONI. Un’altra parola legata al Covid che è stata tra le più usate durante questi dodici mesi.

U come UOMO. In questo 2020 abbiamo dovuto riscoprirci, conoscere nuovi confini della nostra esistenza, guardarci dentro nel silenzio. Con altri limiti da superare, nuove sfide da affrontare.

V come VACCINO. Finalmente sono partite le prime somministrazioni, l’augurio è che queste piccole fiale preziose possano restituirci la vita di sempre.

Z come ZANARDI. Sta superando un altro bruttissimo incidente, non c’è esempio migliore di lui per dimostrare quanto sia importante la vita. Iron Man. Forza Alex!