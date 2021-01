Neve al Nord. Tempo soleggiato in Calabria dopo la Befana

Come sarà il tempo nel giorno della Befana? Al Nord piogge sparse al mattino, più frequenti su Levante Ligure, Lombardia e Triveneto, in graduale attenuazione da ovest tra il pomeriggio e la sera. Neve ancora a quote basse, a partire dai 100/300 metri, a tratti in pianura a inizio giornata in provincia di Piacenza, mentre sui 200 metri in Friuli-Venezia Giulia. Al Centro-Sud, invece, è prevista instabilità con rovesci sul versante tirrenico dalla Toscana alla Campania e con alcune nevicate dai 400/600m sulla dorsale appenninica centro-settentrionale.

Post-Befana, come sarà il tempo

Miglioramenti sulle regioni settentrionali, ma tempo ancora instabile su gran parte del Centro-Sud peninsulare e in Sardegna. Piogge più frequenti su basso Lazio ed Abruzzo con neve dagli 800/900m, assenti invece in Toscana. Sole su Sicilia e Calabria.