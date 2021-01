Cosenza, tamponi alla ripresa. Baez e Schiavi da valutare

Riprende il percorso del Cosenza verso il Monza. Tutti gli elementi della rosa sono in città e inizieranno a lavorare in vista della delicata sfida in Lombardia contro una delle corazzate di questo campionato. I rossoblù di Occhiuzzi, tornati oggi dopo la breve pausa, sono stati sottoposti questa mattina alle visite mediche e ai tamponi di rito. Via, dunque, agli allenamenti per preparare la trasferta in terra brianzola. Sperando anche di poter recuperare gli assenti delle ultime giornate.

Baez e Schiavi da valutare

Proprio a questo proposito, nei prossimi giorni saranno monitorate le condizioni dei due infortunati, Jaime Báez e Raffaele Schiavi: il primo, fermato da un problema a un piede rimediato durante un contrasto in allenamento, ha saltato solo l’ultima partita, quella contro l’Empoli; il difensore, invece, è indisponibile ormai da tempo, dalla vittoria corsara del “Del Duca” ad Ascoli.

Le prossime tappe

Per quanto riguarda l’uruguagio, la risposta arriverà entro massimo lunedì, quando il numero 7 verrà sottoposto a una serie di esami strumentali per comprendere l’effettiva criticità dell’infortunio. Il numero 14, invece, è stato già aggregato al gruppo: la sua situazione fisica è in netto miglioramento e non si esclude una possibile convocazione già nell’impegno di sabato prossimo.