Covid Italia oggi, regioni: dati, contagi e bollettino 23 marzo

Dati e contagi covid oggi, 23 marzo, in Italia secondo il bollettino delle regioni. La tabella, regione per regione, con le ultime notizie e i numeri sul coronavirus. Le news in diretta con contagi, ricoveri e morti dalla Lombardia alla Toscana, dalla Sicilia alla Campania, dalla Puglia al Lazio, dalla Sardegna al Veneto.

I dati regione per regione:

Sono 1.062 i contagi da coronavirus registrati in Toscana oggi, 23 marzo, secondo il bollettino della regione anticipata dal governatore Eugenio Giani su Facebook. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.062 su 22.677 test di cui 12.251 tamponi molecolari e 10.426 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,68% (12,0% sulle prime diagnosi)”, scrive.

Sono 405 i contagi da coronavirus nelle Marche oggi, 23 marzo, secondo i dati del bollettino diffuso dalla regione. Il Servizio Sanità delle Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 4522 tamponi: 2658 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1106 nello screening con percorso Antigenico) e 1864 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 15,2%).

Sono 123 i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2 (116 riguardano residenti) su un totale di 1.386 tamponi molecolari e si registra il decesso di un cittadino di Atella. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino riferito alle ultime 24 ore. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 4.280 (+41), di cui 4.108 in isolamento domiciliare, mentre sono 13.348 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 407 quelle decedute.



Fonte: AdnKronos