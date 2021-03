Covid Sardegna, oggi 173 contagi e 2 morti: bollettino 24 marzo

Sono 153 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 24 marzo, in Sardegna, secondo il bollettino. La tabella fa riferimento a 4.558 test: il tasso di positività nell’Isola sale cosí al 3%. Due i decessi. In ospedale sono ricoverati 173 pazienti (+1), mentre sono 26 (+2) quelli in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.030, 274 quelle in più guarite. Dei 43.730 casi positivi complessivamente accertati, 10.906 (+60) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.907 (+10) nel Sud Sardegna, 3.596 (+8) a Oristano, 8.587 (+40) a Nuoro, 13.734 (+35) a Sassari.

Fonte: AdnKronos