Covid Italia oggi, contagi e dati di ogni regione: bollettino 26 marzo

I contagi in Italia e i dati delle regioni su ricoveri e morti, mentre l’indice Rt nazionale scende a 1.08, le news Covid del 26 marzo, secondo il bollettino nella giornata in cui è atteso il monitoraggio Iss che determinerà spostamenti in zona rossa e zona arancione con nuove regole locali. I numeri regione per regione con le ultime notizie sul coronavirus da Lombardia a Lazio, da Toscana a Sicilia, da Piemonte a Veneto, da Puglia a Campania. Il bollettino regione per regione:

Sono 674 i nuovi contagi di Coronavirus nelle Marche secondo i dati del bollettino di oggi, 26 marzo. Il Servizio Sanità della Regione ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 5.425 tamponi. I nuovi casi sono così distribuiti sul territorio: 105 in provincia di Macerata, 243 in provincia di Ancona, 175 in provincia di Pesaro-Urbino, 56 in provincia di Fermo, 70 in provincia di Ascoli Piceno e 25 fuori regione). L’indice di positività è pari al 10%.

Sono 1.527 i contagi da coronavirus registrati in Toscana secondo il bollettino anticipato dal governatore Eugenio Giani su Facebook. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.527 su 26.050 test di cui 15.093 tamponi molecolari e 10.957 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,86% (14,3% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, facendo riferimento anche a “21.099 vaccini somministrati nella sola giornata di ieri in Toscana, di cui 13.909 alle persone con più di 80 anni”.

Fonte: AdnKronos