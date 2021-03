«Quello che il generale Figliuolo non ha detto nel suo tour in Calabria»

Di Katya Gentile* – Il Commissario Francesco Paolo Figliuolo, che era preoccupato per la nostra regione, una volta arrivato in loco ha dichiarato: “la Calabria sta facendo bene, i calabresi possono stare tranquilli”. Gli avranno parlato di questi benedetti 80.000 #vaccini #anticovid mancanti e del perchè e per come siano spariti?

Gli avranno detto che a #Cosenza e provincia gli ospedali sono di nuovo al collasso e che si continuano a convertire interi reparti, creando enormi disagi ai pazienti con altre patologie, mentre abbiamo un ospedale da campo che costa un pozzo di soldi pubblici, dove ci si ostina a fare vaccinazioni?

Gli avranno detto che alcune Aziende non stanno utilizzando le risorse economiche previste per l’emergenza Covid, tant’è che continua a mancare il personale sanitario e si continuano ad utilizzare le prestazioni aggiuntive? Esimio Commissario Figliuolo, i calabresi, che i disservizi li vivono sulla propria pelle, sono onorati e sanno apprezzare la presenza dello Stato, quando, però, non si riduca ad un’inconcludente passerella. Da un Generale, che non aveva fatto mistero delle sue preoccupazioni, ci saremmo aspettati verifiche e controlli stringenti, non pacche sulle spalle e discorsi zeppi di demagogia. Le è stato riferito che sono stati vaccinati 83.000 ottuagenari su 130.000, bene, per carità, sarà anche un risultato notevole, per la categoria, ma qui da noi la situazione complessiva è un tantino più farraginosa e complicata di come gliel’hanno rappresentata.

La piattaforma continua a non funzionare, il numero verde (nazionale) continua a ripetere che la Rgione Calabria non ha ancora caricato i dati relativi a tutti i centri vaccinali e i pazienti fragili, quando riescono a prenotare, continuano ad essere dirottati a cento chilometri di distanza, tanto per dirne una, almeno in provincia di Cosenza. Per cui, la prossima volta, eviti di limitarsi a riportare la bella versione che hanno preferito raccontarle e ci risparmi gli slogan tranquillizzanti. Pensi che un momento dopo le sue parole tranquillizzanti, il Governo che rappresenta ha stabilito che da lunedì la Calabria sarà zona rossa, oggi registra 508 nuovi positivi e noi calabresi siamo tutt’altro che tranquilli. (Presidente associazione “LegittimaMente”)