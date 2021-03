Zona gialla, Fedriga: “Se numeri lo permettono giusto dare opportunità”

Zona gialla sospesa uno dei temi al centro del dibattito politico. “Se i numeri permettono ad alcuni terrori di andare in zona gialla è giusto dare questa opportunità” dice Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia a 24Mattino su Radio 24.

Secondo il governatore si tratta di un ragionamento “in continuità con quanto detto dal premier Draghi che ha invitato a seguire i dati. Anche noi diciamo di seguire i numeri e dove lo permettono andare in zona gialla”.

“Chiederò oggi insieme ad altri colleghi governatori un tavolo di lavoro per approfondire i rischi di ogni singola attività per capire indicativamente quali rischi comportano le aperture di scuole, palestre, teatri, e avere un parametro oggettivo per fare valutazioni” dice Fedriga.

Fonte: AdnKronos