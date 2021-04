Calabria.ET, Federica Fuoco primo referente per la città di Cosenza

Federica Fuoco è la prima referente di “Calabria.ET” – la nuova associazione impegnata, tra le altre proprie finalità, alla promozione della transizione ecologica – per la città di Cosenza. La nomina è arrivata dal Presidente Caterina Bruno, che ha individuato, nella giovane farmacista cosentina, la figura ideale per radicare, il nascente soggetto associativo, nel capoluogo Bruzio. Federica Fuoco, classe 1990, ha conseguito, presso l’università della Calabria, la laurea specialistica in farmacia ed è iscritta all’albo professionale dell’Ordine dei Farmacisti di Cosenza. “Ringrazio il Presidente Caterina Bruno ed il Vice Presidente Luigi Novello per avermi indicato quale referente, di Calabria.ET, per Cosenza. È un ruolo, che assumo con orgoglio e con senso di responsabilità, attese le importantissime finalità della nostra associazione. La transizione ecologica, infatti- sottolinea Federica Fuoco – rappresenta il processo per realizzare un cambiamento persuasivo di molti dei paradigmi sui quali è cresciuta, in questi anni, la nostra società. Parliamo di lavoro, istruzione, impresa ed altri settori, che vengono ridisegnati nell’ottica della piena sostenibilità ambientale. Tra l’altro, lo sviluppo sostenibile, nella dimensione economica, sociale ed ambientale, è il focus dell’agenda 2030 delle Nazioni Unite. In tutto ciò, la digitalizzazione e la transizione energetica, sono due temi di fondamentale importanza in chiave innovativa. Per il futuro imminente, infatti, si dovrà iniziare a puntare su iniziative concrete, che camminino, di pari passo, con la transizione ecologica. Non a caso, l’ambiente – conclude Federica Fuoco – trova ampio spazio all’interno del programma Next Generation, che l’Unione Europea sta predisponendo e che prevede importantissimi finanziamenti ed incentivi per la green economy. Dobbiamo dunque farci trovare pronti e Calabria.ET nasce anche e soprattutto per questo”.