Covid Lombardia, oggi 4.483 contagi e 127 morti. A Milano 1.085 nuovi casi

Sono 4.483 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi. Nella tabella si fa riferimento ad altri 127 morti. I guariti o dimessi sono stati da ieri 4.177. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Milano e hinterland a 1.085 di cui 435 in centro città, seguita da Brescia 613, oltre a Monza e la Brianza a 458. Quanto alle altre province, a Bergamo si registrano 427 morti, a Como 421, a Cremona 168, a Lecco 154, a Lodi 71, a Mantova 203, a Pavia 205, a Sondrio 74 e a Varese 501.



Da inizio pandemia 30.862 è il totale dei morti dall’inizio della pandemia. I tamponi effettuati sono 58.888 (di cui 40.934 molecolari e 17.954 antigenici) per un totale di 8.228.701 tamponi, mentre il rapporto positivi/tamponi si attesta al 7,6%.

I pazienti guariti/dimessi sono 613.072 (+4.178), di cui 5.901 dimessi e 607.171 guariti mentre quelli ricoverati in terapia intensiva scendono a 860 (-3) e i ricoverati non in terapia intensiva sono 6.823 (-210).

Fonte: AdnKronos