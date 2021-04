Covid Sardegna, oggi 328 contagi e un morto: bollettino 3 aprile

Sono 328 i nuovi contagi da coronavirus in Sardegna, secondo la tabella del bollettino di oggi, 3 aprile. Registrato inoltre un morto. Sono 46.655 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. In totale sono stati eseguiti 1.023.789 tamponi, per un incremento complessivo di 4.647 test rispetto al dato precedente.

Si registra un nuovo decesso (1.241 in tutto). Sono invece 255 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+11), mentre sono 38 (+3) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 14.996. I guariti sono complessivamente 30.113 (+69), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell’Isola sono attualmente 12.

Fonte: AdnKronos