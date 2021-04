Covid Italia, oggi 7.767 contagi e 421 morti: dati 6 aprile

Sono 7.767 i contagi da coronavirus in Italia oggi, martedì 6 aprile, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Nella tabella del ministero della Salute registrati altri 421 morti che portano a 111.747 il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia di covid-19. Da ieri sono stati processati 112.962 tamponi. L’indice di positività si attesta intorno al 6,8%. Sale il numero dei pazienti ricoverati in ospedale: sono in tutto 29.337, con un incremento di 552 da ieri. In aumento anche i pazienti in terapia intensiva, in tutto 3.743 (+6) con 221 ingressi in 24 ore. L’incremento più alto dei nuovi casi si è registrato nel Lazio con 1.120 positivi in più.

Dall’inizio dell’emergenza sono state contagiate 3.686.707 persone e ne sono morte 111.747. I dimessi/guariti in 24 ore sono 21.733 che portano il totale delle persone che dall’inizio dell’emergenza hanno superato il virus a 3.019.255. Sono 14.391 in meno gli attualmente positivi, ovvero le persone con covid-19 seguite dal sistema sanitario nazionale. In totale a oggi in Italia sono 555.705 le persone positive al Sars Cov2.

DATI REGIONALI

LOMBARDIA – Sono 842 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia, secondo la tabella del bollettino di oggi, 6 aprile. Registrati inoltre altri 53 morti, portando così il totale di morti dall’inizio dell’epidemia a 31.264, rende noto la Regione. Il rapporto positivi/tamponi si attesta all’8%, mentre i tamponi effettuati sono 10.467 (di cui 7.685 molecolari e 2.782 antigenici) per un totale di 8.413.420. I pazienti guariti/dimessi sono 638.279 (+11.520), di cui 5.099 dimessi e 633.180 guariti mentre quelli in terapia intensiva calano a 845 (-13) e i ricoverati non in terapia intensiva sono 6.643 (+17). A Milano provincia segnalati 354 nuovi casi, +103 in città.

Sono 852 i nuovi contagi da coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 6 aprile. La tabella dei dati registra inoltre altri 18 morti. I nuovi positivi sono pari al 6,8 dei 12.531 tamponi eseguiti, di cui 6.844 antigenici. Degli 852 nuovi casi, gli asintomatici sono 353 (41,4%). SARDEGNA – Sono 128 i nuovi contagi da coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 6 aprile. La tabella dei dati registra inoltre un morto. 6.082 i test in più eseguiti, con un tasso di positività del 2%. Aumentano ancora i ricoveri in ospedale, oggi 297 (+19), anche quelli in terapia intensiva, 47 (+2). Le persone in isolamento domiciliare sono 15.493, 70 quelle in più guarite.

Sono 791 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 6 aprile. La tabella dei dati registra inoltre altri 38 morti. Dall’inizio dell’epidemia, nella Regione si sono registrati 345.196 casi di positività. 13.003 il totale dei tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. PUGLIA – Sono 475 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia, secondo la tabella del bollettino di oggi, 6 aprile. Registrati inoltre altri 70 morti. Oggi si registra un numero maggiore di test rispetto a ieri e un numero inferiore di casi positivi al Covid 19. Un quadro che sarebbe confortante se non fosse per il numero record di morti, 70: mai registrati così tanti, anche se come precisato dalla Regione si riferiscono anche ai giorni precedenti. Anche i ricoveri sono in aumento. In tutto sono 5.001 le persone che hanno perso la vita in Puglia. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.932.738 test. Sono 146.892 i pazienti guariti mentre ieri erano 145.721 (+1.171). Sono 50.454 i casi attualmente positivi mentre ieri erano 51.220 (-66). I pazienti ricoverati sono 2.240 mentre ieri erano 2.158 (+82). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 202.347.

Fonte: AdnKronos