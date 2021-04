Covid Basilicata, oggi 145 contagi e 8 morti: bollettino del 7 aprile

Sono 145 i nuovi casi di positivi al coronavirus e 8 i decessi registrati oggi, 7 aprile, in Basilicata dove sono stati effettuati 1.596 tamponi molecolari. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. Le persone decedute sono cittadini di Accettura, Avigliano, Baragiano, Francavilla in Sinni, Lauria, Tolve e Tursi e un cittadino residente in Calabria. La task force precisa che 2 di questi decessi sono avvenuti nelle giornate del 30 marzo e dell’1 aprile.

I lucani guariti o negativizzati sono 129. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 4.671 (+5), di cui 4.483 in isolamento domiciliare. Sono 14.556 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 454 quelle decedute.

In lieve aumento i ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, sono 188 (+1): al San Carlo di Potenza 36 nel reparto di malattie infettive, 35 in pneumologia, 15 in medicina d’urgenza, 4 in terapia intensiva e 17 in medicina interna Covid; all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera 30 nel reparto di malattie infettive, 18 in pneumologia, 25 in medicina interna Covid e 8 in terapia intensiva.

In lieve calo il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, passato da 13 a 12. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 288.992 tamponi molecolari, di cui 266.269 sono risultati negativi, e sono state testate 171.649 persone.

Fonte: AdnKronos