Il Tar Calabria ha sospeso l’ordinanza del sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi nella parte che riguarda la didattica a distanza. In base a questo provvedimento, dunque, che ha effetto immediato, a partire da domani riparte la didattica in presenza per tutte le scuole primarie e per il primo anno delle scuole secondarie, comprese le scuole private e quelle paritarie, incluse quelle per l’infanzia.

Il Comune ha già predisposto il servizio scuolabus che partirà regolarmente domani, ed ha dato comunicazione ai gestori del servizio mensa affinché predisponga il servizio a partire da lunedì prossimo.