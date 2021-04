Andrea Falbo: “Massima solidarietà ai 7mila tirocinanti calabresi”

“Esprimo ancora una volta, in qualità di delegato alle Strategie Attive per il Lavoro del Comune di Cosenza, massima solidarietà e sostegno ai circa 7000 tirocinanti calabresi, dei quali una rappresentanza si recherà a Roma per tenere una manifestazione pubblica al fine di richiamare al loro dovere tutte le Istituzioni. Gli altri si assenteranno dagli enti presso cui svolgono il tirocinio per una forma di protesta silenziosa. Donne e uomini, lavoratrici e lavoratori a tutti gli effetti che, nonostante non intravedano l’apertura di un dibattito proficuo, da tanti anni svolgono un ruolo fondamentale negli enti pubblici e nelle aziende private. Da amministratore ho potuto constatare le conoscenze e competenze acquisite in questi anni e poste al servizio della cittadinanza, ancor di più in un periodo nel quale il personale interno scarseggia e le difficoltà sono enormi. Sottolineo l’enorme contributo in tempo di pandemia e perfino in zona rossa, dove, nonostante le scarse tutele e una retribuzione davvero minima, i tirocinanti sono sempre presenti e in trincea. Spero vivamente che il grido di allarme e di dolore di migliaia e migliaia di calabresi venga una volta per tutte accolto dal governo centrale e a cascata, attraverso l’interlocuzione di tutti gli attori istituzionali coinvolti, si avvii una strategia ed una programmazione in grado di dare risposte serie e concrete. L’occasione perfetta potrebbe arrivare nelle prossime settimane grazie alle ingenti risorse finanziarie che pioveranno (o almeno si spera e comunque si deve pretendere) in Calabria e che, se utilizzate in maniera equa e coerente agli obiettivi preposti, possono finalmente garantire ai nostri “tirocinanti” la dignità e il rispetto che meritano.

Andrea Falbo

Consigliere Comunale con delega alle Strategie Attive per il Lavoro

Comune di Cosenza