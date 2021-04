Calabria, cala l’indice Rt. Ma gli altri dati sono pessimi

La Calabria torna in zona arancione avendo un indice Rt (indice di contagiosità) di poco inferiore a uno. Si registra dunque un calo rispetto a sette giorni fa, con un valore attuale di 0.93. Ma questo è l’unico indicatore positivo, perché gli altri dati – ricoveri in Terapia Intensiva e negli altri reparti dedicati al Covid-19 – sono pessimi. Rispetto a ieri infatti, sulla base dei numeri forniti da Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regionali) in Calabria si contano due incrementi importanti.

Nel primo caso parliamo dei ricoverati in Rianimazione che occupano il 26 per cento dei posti disponibili, ovvero quattro punti percentuali in meno rispetto alla soglia critica individuata nel 30%. Va peggio, invece, nell’area cosiddetta non critica, dove i ricoverati sono quasi il 50% dei posti disponibili nei reparti di Medicina generale, Pneumologia, Malattie Infettive e addirittura Pronto Soccorso. Ad oggi infatti il dato è del 49% (+1% rispetto a ieri). Questa situazione infatti fotografa al 100% la pressione ospedaliera calabrese, soprattutto in provincia di Cosenza dove l’ospedale Hub dell’Annunziata è costretto a chiudere reparti, non ultimo quello di Ortopedia, per far posto ai pazienti Covid-19.

INDICE RT NELLE REGIONI ITALIANE