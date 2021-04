Covid Italia oggi, contagi regioni: bollettino e tabella 9 aprile

I dati regione per regione e i numeri della Protezione Civile nel Paese ancora diviso tra zona rossa e zona arancione, nella giornata in cui le ordinanze del ministro Speranza sanciscono il passaggio di diverse regioni da una fascia all’altra, con regole e misure differenti. Le news sui nuovi casi e il numero dei tamponi da Lombardia e Marche, Toscana e Sicilia, Lazio e Piemonte, Campania e Veneto. Ecco i dati:

Sono 1.309 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 9 aprile, secondo i dati del bollettino anticipato dal governatore Eugenio Giani. I nuovi casi, scrive Giani sui social, sono stati registrati “su su 26.094 test di cui 15.031 tamponi molecolari e 11.063 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,02% (14,4% sulle prime diagnosi)”.

Sono 452 i contagi da coronavirus nella Marche oggi, 9 aprile, secondo i dati del bollettino della regione. Secondo la tabella, nelle ultime 24 ore sono stati testati 5122 tamponi: 2661 nel percorso nuove diagnosi (di cui 721 nello screening con percorso Antigenico) e 2461 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 17%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 452 (75 in provincia di Macerata, 124 in provincia di Ancona, 96 in provincia di Pesaro-Urbino, 36 in provincia di Fermo, 93 in provincia di Ascoli Piceno e 28 fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (65 casi rilevati), contatti in setting domestico (115 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (124 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (7 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (3 casi rilevati), contatti rilevati in setting assistenziale (2 casi rilevati), screening percorso sanitario (1 caso rilevato). Per altri 135 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 721 test e sono stati riscontrati 31 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 4%.

Fonte: AdnKronos