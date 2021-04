Covid Abruzzo, oggi 238 contagi e 13 morti: bollettino 10 aprile

Sono 238 i nuovi contagi da Coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 10 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 13 morti. I guariti sono stati 102 nelle ultime 24 ore. La provincia con maggiori nuovi casi è l’Aquila a 102, 77 in quella di Chieti, 10 nel pescarese e 44 nel teramano, 4 con residenza in accertamento. Sono 4.281 tamponi molecolari eseguiti e 1.658 test antigenici. In calo di 14 unità i ricoverati in reparto Covid, che sono 557, 67 sono ricoverati in terapia intensiva, uno in meno e 9.602 in isolamento domiciliare.



Fonte: AdnKronos