Venezia-Cosenza: le probabili formazioni e dove vederla in tv e sul web

Venezia-Cosenza non sarà la partita decisiva, ma sicuramente bisognerà uscire indenni dal Veneto per sperare in una salvezza. A maggior ragione dopo i risultati odierni. La squadra di Occhiuzzi parte intorno alla 16 alla volta della laguna con un solo obiettivo: portare a casa punti che peserebbero come macigni. La settimana non è stata facile, fra il confronto coi tifosi e le vicende legate a Braglia e alla gestione del terreno di gioco. Ecco dunque come si presenteranno le due formazioni all’appuntamento di domani alle 19.

Venezia-Cosenza, i dubbi formazioni

Tra i rossoblù non ci saranno né Petrucci né Gerbo, ancora k.o. dopo gli infortuni rimediati contro l’Ascoli. Non al meglio Tremolada, che comunque potrebbe giocare dall’inizio. Bisogna leggere, inoltre, l’ingresso di Sacko, Sueva e Bouah nel match di Pasquetta. Possibile più spazio per loro? Appare difficile in una gara complessa come questa. Confermato comunque il 3-4-1-2, con Ingrosso sul centrodestra dopo aver superato la squalifica. Dall’altra parte Paolo Zanetti, per Venezia-Cosenza si affiderà con tutta probabilità ai soliti noti interpreti senza il capitano Modolo, squalificato. Nel suo collaudatissimo 4-3-3 giocherà titolare l’ex Fiordilino, che affiancherà Taugourdeau e Maleh in mezzo. Francesco Forte sarà la prima punta, Aramu e Di Mariano gli esterni. Dalla panchina, come sempre, Riccardo Bocalon.

Dove vedere Venezia-Cosenza in tv e sul web in streaming

La partita Venezia-Cosenza sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN domani, domenica 11 aprile, alle 19 e sarà visibile su diversi dispositivi. L’evento resterà inoltre disponibile per la visione integrale on demand, per cui tifosi e appassionati potranno rivedere la gara comodamente quando vorranno.

Le probabili formazioni

VENEZIA (4-3-3): Mäenpää; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, G.Ricci; Fiordilino, Taugourdeau, Maleh; Aramu, Forte, Di Mariano. A disposizione: Pomini, Carotenuto, Ferrarini, Cremonesi, Molinaro, Felicioli, Crnigoj, Bjarkason, St Clair, Dezi, Karlsson, Bocalon, Johnsen. All.: Zanetti

COSENZA (3-4-1-2): Falcone; Ingrosso, Idda, Legittimo; Corsi, Kone, Sciaudone, Crecco; Tremolada; Gliozzi, Carretta. A disp.: Saracco, Matosevic, Tiritiello, Schiavi, Antzoulas, Bouah, Vera, Ba, Sacko, Sueva, Bahlouli, Trotta. All.: Occhiuzzi

ARBITRO: Camplone di Pescara