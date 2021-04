Bollettino Cosenza oggi, 323 nuovi contagi e positività oltre il 24 per cento

Sono 323 i nuovi contagi da coronavirus in provincia di Cosenza. E’ quanto diffonde l’Asp di Cosenza, unità operativa di Epidemiologia, nel bollettino provinciale. In ospedale, secondo quanto riportato nelle tabelle, non si registrano incrementi nei reparti dedicati al Covid (222 in totale), mentre si contano cinque pazienti in meno in Terapia Intensiva. Inoltre, 7 dei casi “In rianimazione” e 31 dei casi “In altri reparti” sono ricoverati fuori provincia, in altre aziende ospedaliere della Calabria.

Come abbiamo già evidenziato in altri servizi, non sappiamo dirvi se questo calo sia da attribuire a decessi o a un miglioramento delle condizioni cliniche dei pazienti, in quanto l’Asp di Cosenza continua a non fornire dati dettagliati sull’andamento epidemiologico in provincia di Cosenza.

In isolamento domiciliare rispetto a ieri ci sono 35 positivi in più, mentre i nuovi guariti sono 284. Quattro infine i decessi per coronavirus. Il tasso di positività odierno è pari al 24,3 per cento su 1.333 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.