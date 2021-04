Bollettino Puglia oggi, 1.359 contagi e 15 morti: i dati del 11 aprile

Sono 1.359 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 11 aprile, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati altri 15 morti. In base ai numeri contenuti nella tabella, si registra un calo dei nuovi casi positivi a fronte di una diminuzione anche del numero di test. In decrescita anche i decessi. Sempre in aumento i guariti e gli attuali positivi mentre tornano a salire, anche se lievemente, i ricoverati.

Nel dettaglio, su 10.845 tamponi per l’infezione da coronavirus sono emersi 1.359 contagi: 563 in provincia di Bari, 76 in provincia di Brindisi, 143 nella provincia Bat, 257 in provincia di Foggia, 123 in provincia di Lecce, 187 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione, 6 casi di provincia di residenza non nota. Ieri i nuovi casi erano 1.804 su 13.461 test.

Oggi sono stati registrati 15 decessi: 2 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Lecce, 9 in provincia di Taranto. Ieri erano 31. In tutto in Puglia sono morte 5.189 persone. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.001.590 test.

Sono 153.294 i pazienti guariti mentre ieri erano 152.439 (+855). Sono 52.047 i casi attualmente positivi mentre ieri erano 51.558 (+489). I pazienti ricoverati sono 2.249 mentre ieri erano 2.230 (+19).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall’inizio dell’emergenza è di 210.530 così suddivisi: 81.935 nella provincia di Bari; 20.563 nella provincia di Bat; 15.432 nella provincia di Brindisi; 38.546 nella provincia di Foggia; 20.246 nella provincia di Lecce; 32.781 nella provincia di Taranto; 711 attribuiti a residenti fuori regione; 316 provincia di residenza non nota.

Fonte: AdnKronos