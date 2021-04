Bollettino Piemonte oggi, 636 contagi e 13 morti: dati 12 aprile

Sono 636 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 12 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 13 morti. La percentuale di positività è pari al 4,7% dei 13.583 tamponi eseguiti di cui 7.716 antigenici. Dei 636 nuovi casi, gli asintomatici sono 277 (43,6%). I guariti sono stati 1.317 nelle ultime 24 ore.

I ricoverati in terapia intensiva sono 317, tre in meno rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.633, 27 in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 23.711. Da inizio pandemia ci sono stati 10.690 morti nella Regione.

Fonte: AdnKronos