Bollettino Campania, oggi 2.212 contagi e 27 morti. A Napoli 487 casi

Sono 2.212 i nuovi contagi da coronavirus in Campania, secondo la tabella del bollettino di oggi 14 aprile. Registrati inoltre altri 27 morti. I nuovi casi sono emersi dall’analisi di 21.170 tamponi molecolari. I sintomatici sono 701. I nuovi decessi inseriti nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione sono 27, tutti avvenuti nelle ultime 48 ore. Il totale dei decessi in Campania da inizio pandemia è 5.851. Sono 1.615 i nuovi guariti, con il totale dei guariti che sale a 264.906. In calo i ricoveri: sono 127 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 6 in meno rispetto al dato diffuso ieri, e 1.585 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza, 7 in meno rispetto a ieri.

A Napoli città sono 487 i nuovi casi di coronavirus emersi nella giornata di ieri, su un totale di 3.773 tamponi molecolari analizzati. Dei 2.212 nuovi positivi, il maggior numero di nuovi casi è in provincia di Napoli: 1.324 su un totale di 11.398 tamponi analizzati. Seguono la provincia di Salerno, con 349 casi su 3.288 tamponi, la provincia di Caserta con 290 casi su 2.609 tamponi, la provincia di Benevento con 132 casi su 1.024 tamponi e la provincia di Avellino, 111 nuovi casi su 917 tamponi analizzati.

Fonte: AdnKronos