Zaia: “Riapertura Olimpico per Europei calcio, 11 giugno liberi tutti”

“L’11 giugno ci sarà Italia-Turchia per gli Europei di calcio. Con 20.000 persone all’Olimpico, liberi tutti. Prendiamo atto che l’11 giugno siamo aperti, vediamo come arrivare a questa apertura”. Luca Zaia, governatore del Veneto, si esprime così sulla notizia relativa all’apertura parziale dello stadio Olimpico di Roma per gli Europei di calcio. Sugli spalti potrebbero trovare posto circa 15mila persone.

“Da qui all’11 giugno abbiamo quasi 60 giorni. Con aprile qualcosa dovrà cambiare, spero in settimana si chiuderanno le linee guida che le regioni proporranno. Non c’è nessuna negazione, il virus c’è ma non abbiamo molte scelte: dobbiamo capire con i cittadini come gestire questa fase di convivenza, con mascherine e evitando assembramenti. Oppure, pensiamo che la sicurezza totale si raggiungerà quando il virus sarà scomparso: cioè mai”, dice Zaia.

Fonte: AdnKronos