Bollettino Piemonte, oggi 1.264 contagi e 26 morti: i dati del 15 aprile

Sono 1.264 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 15 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 26 morti che porta il totale dei deceduti da inizio pandemia a 10.861 nella Regione. La percentuale di positività è pari al 5,9% sui 21.579 tamponi eseguiti, di cui 11.336 antigenici. I guariti sono stati 2.155 nelle ultime 24 ore.

I ricoverati in terapia intensiva sono 311, mentre quelli non in terapia intensiva sono 3.312, in calo di 118 unità rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 20.718. I tamponi diagnostici finora processati sono 4.073.714 (+ 21.579 rispetto a ieri), di cui 1.428.992 risultati negativi.

Fonte: AdnKronos