Covid Puglia, oggi 1.525 contagi e 11 morti: bollettino 17 aprile

Sono 1.525 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 17 aprile. La tabella dei dati della Regione registra inoltre altri 11 morti. Lievemente diminuito il numero di nuovi casi positivi al Covid 19 rispetto a ieri, a fronte di una decrescita dei test. Il numero dei morti è invece drasticamente calato (di un quinto). Sempre consistente il numero dei nuovi guariti mentre diminuiscono ancora, seppure di poco, gli attuali positivi. Tornano a crescere i pazienti ricoverati, anche in questo caso lievemente. E’ un quadro in chiaroscuro quello offerto nel bollettino epidemiologico quotidiano stilato dalla Regione, sulla base delle informazioni del Dipartimento della salute.

Su 12.935 test per l’infezione da coronavirus sono stati registrati 1.525 casi positivi: 566 in provincia di Bari, 146 in provincia di Brindisi, 205 nella provincia Bat, 199 in provincia di Foggia, 163 in provincia di Lecce, 243 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota. Ieri i nuovi contagi erano 1.537 su 13.339 tamponi. Sono stati registrati 11 decessi: 3 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 1 in provincia Bat, 2 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Taranto. Ieri erano 50.

In Puglia in tutto sono morte 5.421 persone. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.074.260 test.Sono 162.017 i pazienti guariti mentre ieri erano 160.424 (+1.593). Sono 51.515 i casi attualmente positivi mentre ieri erano 51.594 (-79). I pazienti ricoverati sono 2.191 mentre ieri erano 2.178 (+13). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall’inizio dell’emergenza è di 218.953 così suddivisi: 84.952 nella provincia di Bari; 21.347 nella provincia di Bat; 16.066 nella provincia di Brindisi; 39.867 nella provincia di Foggia; 21.285 nella provincia di Lecce; 34.373 nella provincia di Taranto; 729 attribuiti a residenti fuori regione; 334 provincia di residenza non nota.

Fonte: AdnKronos