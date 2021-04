Covid Italia oggi, bollettino regioni: contagi 18 aprile

I dati del coronavirus in Italia oggi 18 aprile, regione per regione, con il bollettino della Protezione Civile e news su contagi covid, ricoveri, decessi. I dati e le ultime notizie dalla Campania -che domani entra in zona arancione- alla Sicilia, dalla Lombardia alla Puglia, dal Veneto al Lazo. I numeri delle regioni:

Sono 958 i nuovi contagi di Coronavirus in Toscana secondo i dati del bollettino di oggi, 18 aprile, anticipati dal governatore Eugenio Giani su Facebook. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 958 su 20.407 test di cui 14.362 tamponi molecolari e 6.045 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,69% (14,5% sulle prime diagnosi)”, fa sapere il presidente della regione, che fa anche il punto della situazione sui vaccini alle persone fragili.

Sono 277 i nuovi contagi di Coronavirus nelle Marche secondo i dati del bollettino di oggi, 18 aprile. Da ieri sono stati processati 3.491 tamponi, l’indice di positività è al 10%. I nuovi casi sono così distribuiti sul territorio: 42 in provincia di Macerata, 53 in provincia di Ancona, 113 in provincia di Pesaro-Urbino, 23 in provincia di Fermo, 31 in provincia di Ascoli Piceno e 15 fuori regione.

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (53 casi rilevati), contatti in setting domestico (69 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (63 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (8 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (4 casi rilevati), screening percorso sanitario (2 casi rilevati). Per altri 78 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 416 test e sono stati riscontrati 43 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare).

