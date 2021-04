“Coprifuoco alle 23”, la richiesta delle Regioni al governo

Spostare il coprifuoco in Italia un’ora più avanti, cioè dalle 22 alle 23. E’ questa la richiesta che le Regioni avanzeranno al governo nella riunione oggi in corso. Lo confermano diversi governatori all’Adnkronos. E ancora: autorizzare i test fai da te per lo screening nelle scuole, in particolare, quanto avrebbe chiesto il presidente del Veneto Luca Zaia, a quanto apprende l’Adnkronos, nel corso della riunione in merito al rientro in presenza a scuola.

Zaia avrebbe chiesto inoltre di fissare la percentuale di rientro a scuola in presenza nell’ambito dei tavoli regionali anche perché non ci sono mezzi di trasporto da acquistare per aumentare la flotta del tpl.



Riaperture, coprifuoco, rientro a scuola. Il prossimo decreto Covid, contenente la road map della ripartenza dal 26 aprile, sul tavolo del Consiglio dei ministri che, a quanto apprende l’Adnkronos, dovrebbe tenersi nel pomeriggio di domani. Tra giovedì e venerdì si terrà un altro Consiglio dei ministri sul Recovery plan.

Il governo guidato da Mario Draghi sta mettendo a punto gli ultimi dettagli del provvedimento che sarà varato dopo la riunione del Comitato tecnico scientifico, convocata oggi per analizzare le linee sulle riaperture e il green pass per gli spostamenti, e un incontro con le Regioni.



Fonte: AdnKronos