Covid Sardegna, oggi 328 contagi e 7 morti: bollettino 22 aprile

Sono 328 i nuovi contagi da Coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 22 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 7 morti. Sono stati 4.271 i tamponi fatti nelle ultime 24 ore. Rimane invariato pari a 375 il numero dei pazienti attualmente ricoverate in ospedale, mentre 53 sono in terapia intensiva, due in meno di ieri.

Le persone in isolamento domiciliare sono 17.447, quasi 400 quelle in più guarite da ieri. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi: 101 a Cagliari e a Sassari, 47 a Nuoro e 27 a Oristano.

Fonte: AdnKronos