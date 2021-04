Bollettino Cosenza, 226 contagi e 334 guariti. Ancora un calo dei ricoverati

Sono 226 i nuovi contagi da coronavirus in provincia di Cosenza, come diffuso dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Cosenza. Rispetto a ieri si registra un paziente in più in Rianimazione, ma se ne contano tre in meno nell’area cosiddetta “non critica”, occupata da malati Covid. Tuttavia, 3 dei casi “In rianimazione” e 28 dei casi “In altri reparti” sono ricoverati fuori provincia, in altre aziende ospedaliere della Calabria.

Inoltre, rispetto a ieri, ci sono 106 positivi in meno in isolamento domiciliare e 334 guariti in più. Oggi è deceduta una persona, mentre il tasso di positività (su 1.076 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore) è pari al 21 per cento.

I dati Agenas

Rispetto a ieri si registra un incremento dei pazienti Covid ricoverati nel reparto di Terapia Intensiva. Dal 28% di ieri si passa al 29% di oggi. Ricordiamo che la soglia critica è stata individuata nel 30% dei posti letto occupati da malati affetti da Sars-Cov2. Nessuna variazione percentuale, infine, nell’area cosiddetta “non critica”. I posti letto occupati sono il 48% del totale.