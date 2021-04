Covid Piemonte, oggi 821 contagi e 20 morti: bollettino 24 aprile

Sono 821 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 24 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 20 morti. Il tasso di positività è pari al 3,3% di 25.008 tamponi fatti di cui 16.001 antigenici.

I ricoverati in terapia intensiva sono 267, otto in meno rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.443, quattro in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 14.941.

Fonte: AdnKronos