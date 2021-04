Vaccino Covid Lazio, da mezzanotte al via prenotazioni per 50-59 anni con patologie

Nel Lazio “stanotte a mezzanotte si aprirà il servizio di prenotazione” del vaccino anti-covid “per la fascia di età compresa tra i 50 e i 59 anni con esenzioni per patologie (comorbidità)”. “La platea interessata è di oltre 180mila utenti assistiti. Inizia così nel Lazio la Fase 4 prevista dal Piano nazionale e si proseguirà nelle prossime settimane sempre per fasce di età e per le patologie”, afferma l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, in una nota.

Fonte: AdnKronos