Si è costituita oggi l’Associazione Culturale Coriolano Martirano

Oggi 27 aprile, si costituisce l’Associazione Culturale Coriolano Martirano (A.C.C.M). La nuova realtà associativa, che non ha fine di lucro, sorge per volontà della famiglia Martirano e trova la sua sede presso l’antico palazzo della stessa, ubicato nel centro storico cittadino all’interno del quartiere “Spirito Santo”. L’associazione è significativamente dedicata all’omonimo scrittore recentemente scomparso, insigne accademico e letterato, che ha fatto della storia della Calabria e di Cosenza la protagonista indiscussa delle sue numerose pubblicazioni e romanzi. A firmare l’atto costitutivo dell’associazione, vi sono diversi suoi parenti e primi tra tutti la moglie Maria Cristina Parise, unitamente ai figli Luigi Martirano e Ada Martirano. Tra i primi firmatari figurano Francesco Martirano e Giacomo Martirano (rispettivamente fratello e nipote di Coriolano). L’associazione avrà per Presidente Francesco Paolo Dodaro, stimato amico di Coriolano Martirano. Scopi dell’ Associazione sono l’organizzazione di manifestazioni legate alla figura di Coriolano e alla promozione delle sue opere, la valorizzazione della cultura e della storia italiana (con specifico riferimento a quella di Cosenza e dei cosentini), l’organizzazione di corsi, premiazioni e conferenze di carattere letterario, poetico e artistico. Prossimamente sarà inoltre allestito, presso il citato palazzo Martirano, un centro culturale e di studi storici con annessa biblioteca pubblica, nella quale sarà possibile consultare i testi appartenenti alla vasta biblioteca personale di Coriolano Martirano, nella speranza che la stessa possa costituire non solo un importante polo culturale ma anche una realtà utile alla valorizzazione e al recupero dell’antica Cosenza.