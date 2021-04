Covid Fvg, oggi 89 contagi e 3 morti: bollettino 30 aprile

Sono 89 i nuovi contagi da Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 30 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 3 morti. Sono stati 4.963 i tamponi molecolari con una percentuale di positività dell’1,79%. Sono inoltre 611 i test rapidi antigenici eseguiti, dai quali sono stati rilevati 19 casi (3,11%). I ricoveri nelle terapie intensive sono 30, mentre quelli in altri reparti scendono a 239. Da inizio pandemia i morti sono stati 3.700. I totalmente guariti sono 88.493, i clinicamente guariti 5.385, mentre le persone in isolamento scendono a 7.309. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 105.156 persone con la seguente suddivisione territoriale: 20.598 a Trieste, 50.155 a Udine, 20.461 a Pordenone, 12.773 a Gorizia e 1.169 da fuori regione.

Fonte: AdnKronos